Стал известен «рекордсмен» по штрафам ГАИ в ХМАО

Совместные операции ГАИ и судебных приставов привели к выявлению таких нарушителей, как, например, нефтеюганец с 72 неоплаченными штрафами. Судебные приставы планировали арестовать его автомобиль, однако водитель нашел средства для погашения долга и полностью его оплатил.

Среди применяемых мер воздействия на должников — арест банковских счетов, ограничение выезда за пределы страны и запрет на совершение регистрационных действий с автомобилем.

Для удобства граждан проверку задолженности по штрафам можно осуществить через Единый портал Госуслуг или на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Проверка штрафов».

По словам Виктории Гриб, врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Югре, согласно Бюджетному кодексу России, сумма штрафов делится между федеральным и региональным бюджетами: 25% поступает в федеральный бюджет, а 75% — в бюджет субъекта Российской Федерации.