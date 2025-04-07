В Россию везут больше подержанных автомобилей, чем новых

К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат». По их данным, в первый месяц весны объемы импорта новых автомобилей составили 23,8 тысячи штук, а с пробегом — 29,9 тысячи штук. При этом с мая 2023 года и по январь 2025-го наблюдалась обратная ситуация: новые легковушки из месяца в месяц доминировали по импорту над подержанными.

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В марте 2025 года импорт новых автомобилей вырос по отношению к февралю на 47 процентов, но сократился по сравнению с мартом 2024-го на 73 процента. Что же касается подержанных машин, то их в марте ввезли на 62 процента больше, чем в феврале, но на 26 процентов меньше, чем в первый месяц весны прошлого года.

В «Автостате» считают, что снижение импорта новых машин положительно влияет на уменьшение текущего стока. Директор агентства Сергей Целиков связывает падение их ввоза с тем, что после простоя в России восстановили работу многие автозаводы, поэтому потребность в импорте некоторых иномарок отпала.

Больше всего новых легковушек попадают в Россию из Китая: доля этой страны в общем объеме импорта достигает 79,8 процента. На втором месте Киргизия с долей 7,9 процента, а на третьем — Республика Беларусь (4,9 процента). Машины с пробегом в основном возят из Японии (52,9 процента), Южной Кореи (22,8 процента), а Китай замыкает тройку с долей 10 процентов. Если же говорить о марках, то на первом месте по количеству новых автомобилей занимает Changan, а среди подержанных — Toyota.

За первый квартал 2025 года объем импорта новых автомобилей в Россию сократился на 66 процентов, до 71,9 тысячи экземпляров, причем 82 процента из них были выпущены еще в 2024 году, и лишь 15 процентов — в 2025-м. Ввоз подержанных машин за прошедшие три месяца упал на 19 процентов, до 67,8 тысячи штук.