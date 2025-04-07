При сборке КамАЗов будут использовать исключительно российские детали

Импортозамещение запланировано в рамках федерального проекта на поддержку начинаний, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимых для отрасли автомобилестроения. Инвестиционный портфель для этих целей составляет более 115 миллионов рублей.

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По словам управляющего директора предприятия Михаила Даниленко, в настоящее время изготовлены опытные образцы дроссельных заслонок и проводятся их испытания.

«Опытный образец (опытная партия) проходят ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов, после чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей КамАЗ для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов», — рассказал он.

В ходе тестов дроссельные заслонки должны корректно обеспечить работу двигателей КамАЗ с принудительным зажиганием, работающих на новом дизельном моторе К5 Евро-6 с использованием природного газа, путем регулирования расхода поступающего воздуха. Клапан управления тормозами прицепа должен управлять давлениями, которые передаются на тормозные головки прицепного транспортного средства.

Предприятием должна быть разработана конструкторская, включая ТУ, и технологическая документация на производство изделий, изготовлены их опытные образцы и проведены приемочные испытания.

Окончание работ и начало серийного производства деталей запланировано на конец 2025 года. При разработке будут учитываться исключительно российские материалы и комплектующие.