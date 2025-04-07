При сборке КамАЗов будут использовать исключительно российские детали
Импортозамещение запланировано в рамках федерального проекта на поддержку начинаний, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимых для отрасли автомобилестроения. Инвестиционный портфель для этих целей составляет более 115 миллионов рублей.
По словам управляющего директора предприятия Михаила Даниленко, в настоящее время изготовлены опытные образцы дроссельных заслонок и проводятся их испытания.
«Опытный образец (опытная партия) проходят ускоренные стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов, после чего испытания будут проводиться в составе электронной системы управления дизельных двигателей КамАЗ для подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов», — рассказал он.
В ходе тестов дроссельные заслонки должны корректно обеспечить работу двигателей КамАЗ с принудительным зажиганием, работающих на новом дизельном моторе К5 Евро-6 с использованием природного газа, путем регулирования расхода поступающего воздуха. Клапан управления тормозами прицепа должен управлять давлениями, которые передаются на тормозные головки прицепного транспортного средства.
Предприятием должна быть разработана конструкторская, включая ТУ, и технологическая документация на производство изделий, изготовлены их опытные образцы и проведены приемочные испытания.
Окончание работ и начало серийного производства деталей запланировано на конец 2025 года. При разработке будут учитываться исключительно российские материалы и комплектующие.