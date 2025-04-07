Какие мотоциклы чаще всего покупают в 2025

В марте 2025 года граждане проверили через сервис «Автотека» более 18 тысяч транспортных средств, которые предлагаются на вторичном рынке, из них порядка 35% приходится на долю мотоциклов, а самыми востребованными оказались японские и немецкие байки.

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Наибольшим спросом у покупателей пользовались подержанные Honda — на них пришлось 26,2% запросов. Помимо этого, мотоциклисты выбирают на вторичном рынке Suzuki (16%), Yamaha (13,8%), BMW (11,2%) и Kawasaki (10,8%).

Среди моделей самыми популярными оказались Honda CB400SF, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R1, BMW F 900 R, Kawasaki EX-4.

Эксперты сервиса отмечают, что рост интереса к мотоциклам с пробегом объясняется скорым началом сезона.