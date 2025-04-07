Какие мотоциклы чаще всего покупают в 2025

Раскрыто, какие мотоциклы покупают россияне в 2025
В марте 2025 года граждане проверили через сервис «Автотека» более 18 тысяч транспортных средств, которые предлагаются на вторичном рынке, из них порядка 35% приходится на долю мотоциклов, а самыми востребованными оказались японские и немецкие байки.
Наибольшим спросом у покупателей пользовались подержанные Honda — на них пришлось 26,2% запросов. Помимо этого, мотоциклисты выбирают на вторичном рынке Suzuki (16%), Yamaha (13,8%), BMW (11,2%) и Kawasaki (10,8%).
Среди моделей самыми популярными оказались Honda CB400SF, Suzuki GSX-R 600, Yamaha YZF-R1, BMW F 900 R, Kawasaki EX-4.
Эксперты сервиса отмечают, что рост интереса к мотоциклам с пробегом объясняется скорым началом сезона.
«Покупатели хотят убедиться в юридической чистоте и техническом состоянии транспорта. Поэтому перед покупкой советуем проверить мотоцикл. Вы сможете пробить его по VIN-коду или госномеру. Мотоциклы, как и машины, тоже продаются с проблемами. Они могут числиться в розыске, иметь запреты на регистрацию в ГИБДД или быть битыми со всех сторон», — отметили аналитики «Автотеки».