Как сильно выросли траты на ремонт авто в России

Как выяснил «Коммерсантъ», с конца 2022 года средний чек на ремонт машины увеличился до 50-55 тысяч рублей, изменилась и сама структура трат. В стране сложилась следующая ситуация: если раньше россияне сдавали относительно свежие автомобили в трейд-ин и приобретали новые, то теперь многие предпочитают ремонтировать иномарки ушедших брендов вместо того, чтобы пересаживаться на новых «китайцев».

© Motor.ru

В России растет потребность в капитальном ремонте автомобилей: увеличилось как количество работ, так и число деталей, которые требуется отремонтировать или восстановить. Это отразилось и на времени, которое механикам приходится уделять одной машине — вместо прежних четырех часов они чинят ее 10-12 часов. Вместе с тем нормо-час сейчас стоит 1900-2000 рублей для слесарных работ вместо прежних 1100-1300 рублей. Наконец, подорожали сами запчасти, услуга хранения шин выросла в цене почти в два раза, а клининг — более чем на 60 процентов.

Опрошенные газетой участники рынка отмечают, что автовладельцы все чаще предпочитают обслуживать свои машины на более бюджетных станциях или даже пробуют ремонтировать их самостоятельно.

«Мы наблюдаем то, как снижается спрос на услуги автосервисов и запчасти тоже, — рассказал генеральный директор сети автосервисов "Китаяна" Михаил Мартынов. — Автосервис исторически зарабатывает за счет продажи автозапчастей. Сами по себе услуги очень низкорентабельные. Резко повышаются в цене специфические работы, например, ремонт генераторов или ремонт стартеров».

На прошлой неделе Росстат поделился результатами комплексного наблюдения условий жизни населения, который публикуется раз в два года. Статистика за 2024 год в числе прочего включает средний возраст машин в парке страны: с 2022 года автопарк в России постарел на 4,4 года — средний возраст машин составляет 11 с половиной лет. Среднегодовой пробег автомобиля сейчас составляет около 20 тысяч километров.