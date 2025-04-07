В РФ стали вдвое чаще интересоваться скоростным маневрированием

Весной россияне традиционно начинают активно записываться на курсы вождения, чтобы освоить новые навыки при комфортных погодных условиях. По итогам марта интерес к урокам вождения в России увеличился почти на четверть (21%) по сравнению с февралем, следует из данных Авито Услуг.

Наибольший рост спроса зафиксирован на уроки на автотренажерах — за месяц эта услуга стала популярнее в три раза (194%). Симулятор помогает новичкам освоить базовые навыки управления автомобилем, от запуска двигателя до работы с тормозами и газом.

Ещё одной востребованной услугой стали уроки маневрирования, на которых обучают уверенно перестраиваться, парковаться и ездить задним ходом. Спрос на эти занятия вырос в два раза (95%). Почти в два раза (90%) увеличился интерес к урокам по скоростному маневрированию.

Также на 30% вырос спрос на обучение контраварийному вождению. Эти занятия помогают водителям уверенно справляться с экстренными ситуациями, такими как резкое торможение, скользкие дороги или непредсказуемые маневры других участников движения.

С наступлением весны на 30% вырос спрос и на восстановление навыков вождения после зимнего перерыва. Начинающие автомобилисты также активно ищут автоинструкторов для отработки маршрутов «работа-дом» и вождения по городу. Спрос на эти услуги увеличился на 32% и 28% соответственно.

Средняя стоимость одного урока с инструктором составляет от 1,5 до 2 тыс. рублей за час. Особым спросом пользуется и обучение парковке — интерес к освоению этого маневра вырос на 30%.