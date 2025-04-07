Что не стоит делать при замерзании замка в машине

Многие россияне при резкой смены погоды могут столкнуться с замерзанием замка в машине. Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков рассказал, как справиться с проблемой и что делать, чтобы не усугубить ситуацию.

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Он объяснил, что замерзание происходит из-за конденсации влаги внутри замочной скважины. Когда температура опускается, влага превращается в лед, блокируя механизм.

Для размораживания могут пригодиться специальные спреи, содержащие антифриз. Такие средства содержат спирты, которые имеют низкую температуру замерзания и эффективно растворяют лед. Кроме того, на помощь водителям может прийти технический аэрозоль WD-40, который есть практически у каждого автомобилиста. Он содержит смазочные компоненты и растворители, которые не только растворяют лед, но и предотвращают его появление в будущем.

Эксперт добавил, что если под рукой есть доступ к розетке, то можно использовать фен для нагрева замка. При этом крайне важно не перегреть его, чтобы не повредить.

— Альтернативный метод — использование теплой, но не горячей воды: налейте ее в пластиковую бутылку и приложите к замку. Тепло поможет растопить лед. Легкие удары по ключу могут помочь разрушить лед внутри замка. Важно не применять чрезмерную силу, чтобы не повредить замок или ключ. Попробуйте аккуратно вставить ключ в замок и слегка повернуть его в разные стороны, — порекомендовал Буряков.

По его словам, предотвратить замерзание замков помогает регулярное использование смазочных средств, таких как силиконовая смазка. Таки средства создают защитный барьер, препятствующие конденсации влаги.

Специалист добавил, что проблема иногда может заключаться не в самом замке, а в разряженном брелоке сигнализации. В такой ситуации нужно проверить состояние батарее и просто заменить их при необходимости, сообщает RT.

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