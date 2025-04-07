Перечислены пять преимуществ внедорожника Tank 400

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Кадаков протестировал китайский внедорожник Tank 400 и рассказал о его плюсах. Первое, на что обратил внимание специалист, это двигатель.

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«Алюминиевый мотор снабжен мягким гибридным довеском – 48‑вольтовым электромотором, который чуть-чуть помогает на старте. Девятиступенчатый автомат имеет нехилый запас: переваривает 750 Н·м. Главное – меняйте масло через 60 тыс. километров», – сказал эксперт.

По словам Кадакова, в «четырехсотом» Tank удобно. Ничто не раздражает. Уже подзабытое словосочетание «интуитивно понятно» – лучшая характеристика. Еще здесь обычный, нормальный круглый руль – не сплющенный и не скошенный.

Также, на заднем диване много места. Кроме того, есть девять уровней обогрева заднего сиденья.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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