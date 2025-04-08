Urus останется единственным вседорожником в линейке Lamborghini

Директор по продажам Lamborghini Федерико Фоскини в разговоре с CarSales заявил, что еще одна модель в сегменте SUV просто не впишется в линейку марки. Если это будет кроссовер крупнее Urus, то он окажется громоздким и не сможет быть по-настоящему спортивным. Если же он будет компактнее, то не сможет обеспечить достойный уровень премиальности. Проще говоря, любое решение хуже, чем Urus, который является эдакой золотой серединой.

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По итогам 2024 года марка из Сант-Агата-Болоньезе реализовала по всему миру 10 687 автомобилей — это не только на 5,7 процента превосходит результат 2023-го, но и является рекордом. Urus, который в строю с 2017 года, остается одним из драйверов продаж бренда, к тому же интерес к нему возрос после глубокой модернизации и появления гибридной модификации. Эту модель выбрали 5662 человека по всему миру.

Появление гибрида в гамме привлекло еще больше внимания к «Урусу»: это не только самая мощная версия модели, но и самая быстрая. У такого кроссовера 800-сильная система: в восьмиступенчатый автомат встроен 192-сильный электромотор, который помогает 620-сильному дефорсированному двигателю внутреннего сгорания. Максимальная скорость составляет рекордные для модели 312 километров в час, а с места до сотни она разгоняется за 3,4 секунды.

Между тем Lamborghini Urus остается самым востребованным автомобилем класса люкс и в России, хотя официальные поставки предметов роскоши, к которым относится эта модель, запрещены, а сама Lamborghini c весны 2022 года не ведет бизнес в стране. Однако кроссоверы продолжают возить к нам по параллельному импорту: в 2023 году, как и в 2024-м, Lamborghini Urus стал самым продаваемым автомобилем в люксовом сегменте. За прошлый год россияне приобрели 131 такую машину.