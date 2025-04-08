Urus останется единственным вседорожником в линейке Lamborghini

Lamborghini не выпустит второй кроссовер, и вот почему
Директор по продажам Lamborghini Федерико Фоскини в разговоре с CarSales заявил, что еще одна модель в сегменте SUV просто не впишется в линейку марки. Если это будет кроссовер крупнее Urus, то он окажется громоздким и не сможет быть по-настоящему спортивным. Если же он будет компактнее, то не сможет обеспечить достойный уровень премиальности. Проще говоря, любое решение хуже, чем Urus, который является эдакой золотой серединой.
По итогам 2024 года марка из Сант-Агата-Болоньезе реализовала по всему миру 10 687 автомобилей — это не только на 5,7 процента превосходит результат 2023-го, но и является рекордом. Urus, который в строю с 2017 года, остается одним из драйверов продаж бренда, к тому же интерес к нему возрос после глубокой модернизации и появления гибридной модификации. Эту модель выбрали 5662 человека по всему миру.
Появление гибрида в гамме привлекло еще больше внимания к «Урусу»: это не только самая мощная версия модели, но и самая быстрая. У такого кроссовера 800-сильная система: в восьмиступенчатый автомат встроен 192-сильный электромотор, который помогает 620-сильному дефорсированному двигателю внутреннего сгорания. Максимальная скорость составляет рекордные для модели 312 километров в час, а с места до сотни она разгоняется за 3,4 секунды.
Между тем Lamborghini Urus остается самым востребованным автомобилем класса люкс и в России, хотя официальные поставки предметов роскоши, к которым относится эта модель, запрещены, а сама Lamborghini c весны 2022 года не ведет бизнес в стране. Однако кроссоверы продолжают возить к нам по параллельному импорту: в 2023 году, как и в 2024-м, Lamborghini Urus стал самым продаваемым автомобилем в люксовом сегменте. За прошлый год россияне приобрели 131 такую машину.