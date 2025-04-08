Мошенники начали совершать автоподставы с гаджетами

Автоподставщики начали использовать новую схему с использованием гаджетов. Об этом сообщил агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.

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«Одна из относительно новых схем — мошенники подставляют под «удар» не машину, не себя, а гаджет», — сказал юрист.

Он рассказал, что мошенники ищут жертв на перекрестках или пешеходных переходах, где притормаживают автомобили. Они держат в руках телефон или планшет и имитируют удар или легко задевают чужое авто заранее разбитым устройством. После этого вымогают деньги, давя на жалость и чувство вины.

Безделин также отметил, что актуальными остались распространенные схемы с ущербом, якобы нанесенным чужой машине или травмами, которые получил «пострадавший».

Юрист рекомендовал иметь видеорегистратор и оформлять ДТП в соответствии с законом.

До этого автокриминалист назвал три риска покупки авто в другом городе.

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