Автоэксперт Смит объяснил, почему матовая краска - кошмар для автовладельца
Автомобили с матовым кузовом кажутся верхом практичности, ведь многие думают, что если на машине не виден блестящий слой лака, то и поцарапать его нельзя. На деле же такой окрас с конвейера совсем не является эталоном неприхотливости и надежности кузова, рассказал "Российской газете" Александр Смит, владелец сети детейлинг-центров Carbase. По его словам, такие машины требуют особого ухода, ведь их покрытие гораздо более "капризное", чем у обычных "глянцевых" автомобилей.
"На сегодняшний день многие производители предлагают модели с матовым окрасом прямо с конвейера: кроссоверы, седаны и купе Mercedes-Benz (S-класс, C-класс и G-класс), BMW в M-серии и не только, а также ряд моделей китайских производителей, например, Geely Monjaro, но в основном, это более премиальные машины. Основное отличие матового окраса от классического глянцевого заключается в особенностях самого лака. Матовые поверхности имеют специальную структуру, благодаря которой свет рассеивается равномерно, создавая эффект мягкости и приглушенности цвета. Это выглядит невероятно стильно, однако именно такая структура делает матовую краску менее устойчивой к повреждениям. Матовые покрытия не поддаются полировке. Полировочной пастой и кругом можно нарушить равномерность структуры лака, что приведет к появлению блестящих пятен. Даже мелкие царапины или потертости придется устранять путём окраса всего элемента. Вопреки мнению большинства, матовый окрас кузова имеет не меньшую чувствительность к загрязнениям, чем глянец, и быстро теряет презентабельный вид на российских дорогах. Поэтому матовую машину необходимо мыть чаще, чем обычную, чтобы не только поддерживать чистоту, но и минимизировать воздействие агрессивной среды. Важно использовать мягкие губки и шампуни, специально предназначенные для матовых поверхностей, чтобы не повредить защитный слой лака. Для того, чтобы сохранить автомобиль с таким покрытием, рекомендую защитить кузов виниловой или полиуретановой пленкой. Это поможет избежать повреждений и сохранить внешний вид автомобиля, а заодно и сэкономить значительную сумму на дорогостоящую окраску. Пленка создаст дополнительный барьер между краской и окружающей средой, предотвращая появление мелких царапин и следов от химии", - отмечает специалист.