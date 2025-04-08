Почему матовая краска — кошмар для автовладельца

Автомобили с матовым кузовом кажутся верхом практичности, ведь многие думают, что если на машине не виден блестящий слой лака, то и поцарапать его нельзя. На деле же такой окрас с конвейера совсем не является эталоном неприхотливости и надежности кузова, рассказал "Российской газете" Александр Смит, владелец сети детейлинг-центров Carbase. По его словам, такие машины требуют особого ухода, ведь их покрытие гораздо более "капризное", чем у обычных "глянцевых" автомобилей.

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