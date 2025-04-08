Спрос на китайские автомобили в России резко упал

По итогам марта в России было продано почти 43 тысячи китайских авто, следует из данных сообщества "Автомаркетолог". Этот показатель оказался на 49,5% хуже прошлогоднего.

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Лидером среди "китайцев" по-прежнему остаётся Haval Jolion, который выбрали 3967 покупателей, результат модели в марте 2024 года составил 6449 авто. На втором месте оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, спрос на который просел с 5211 до 3380 авто. Третью строчку занял Haval M6 с показателем 2012 авто (В марте 2024 года - 3510 машин).

В 2,7 раза хуже в марте текущего года продавался Geely Monjaro, его тираж составил 1936 единиц против 5144 кроссоверов годом ранее. Однако есть основание полагать, что Geely искусственно создала такую ситуацию, готовясь к выводу модели под новым брендом.

На пятом месте оказался кроссовер Chery Tiggo 4 Pro с результатом 1900 авто, за которым следует Omda C5 - 1766 автомобилей, Changan Uni-S - 1550 седанов, Haval F7 - 1381 авто, Chery Tiggo 4 - 1257 единиц, Haval H3 - 1221 автомобиль.

Ранее "РГ" публиковала топ-10 самых продаваемых авто в РФ по итогам первого квартала 2025 года.