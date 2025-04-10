Первый тест премиальной линейки Exlantix

Китайцы намерены предложить российским потребителям самые технологически продвинутые и современные машины Exlantix. В нашей стране они будут продаваться под хорошо знакомой маркой Exeed в тех же дилерских центрах. Первое знакомство с моделями случилось не на дорогах, а на ежегодном фестивале «Дни скорости на Байкале», и именно в этих суровых условиях стало понятно, как «зелёная» линейка справляется с морозами и сложным покрытием под колёсами.

© Quto.ru

Линейка

Изначально предполагалось, что гибридные и электрические модели будут продаваться под собственным брендом, однако позднее руководство концерна приняло решение сделать их линейкой под крылом премиального Exeed.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

На старте продаж в России будут предложены кроссовер ET с бензо-электрической силовой установкой и батарейный седан ES, позднее до нашей страны доберутся гибридный седан и электро-кросс.

Немного Италии

За внешность обеих моделей отвечала команда под руководством Пьера Луиджи Феррари из ателье Pininfarina. В итоге они получились совсем разными: на спортивный нрав седана намекает подтянутый профиль, а предназначенный для более спокойной езды кроссовер обладает нарочито массивными формами.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Кстати, в бампере четырёхдверки есть два дополнительных матричных экрана, на которых появляется приветствие для владельца. На домашнем рынке на них также можно выводить эмодзи или сообщения для пешеходов, но в нашей стране такой возможности не будет.

Почти близнецы

В салоне и у электрокара, и у гибрида — цифровая приборка, крупный экран медиасистемы, в который «зашиты» все функции — обычных кнопок тут нет. Все материалы — тактильно приятные, а цветовая гамма — подчёркнуто элегантная, без кричащих оттенков.

Сиденья — упругие, в меру жёсткие и с хорошей боковой поддержкой. Нормальной длины тут и подушки, так что колени не висят даже у высоких пассажиров.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Основным визуальным отличием на премиальной линейке стало наличие массивного двухэтажного центрального тоннеля на седане; на кроссовере же его заменяет изящный подлокотник с интегрированными слотами под смартфоны и подстаканниками. Но в обоих случаях в торце консоли со стороны задних пассажиров установлены дефлекторы вентиляции и небольшой сенсорный блок управления микроклиматом.

Сзади с полным комфортом смогут разместиться только люди не самого высокого роста: из-за низкой крыши пассажиры достают головой до стекла. В кроссовере, конечно, места заметно больше.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Табун

Четырёхдверку в движение приводит установка с двумя электромоторами на 480 сил и 660 Нм, способная обеспечить разгон до «сотни» за 3,7 секунды — характеристики спорткара! Впрочем, по замёрзшей поверхности озера прочувствовать всю мощь не даёт электроника (без которой разогнаться совсем нереально: очень уж скользко), но на коротком участке гравийки ощущения полностью совпадают с сухими цифрами: при нажатии на газ ускорение просто фантастическое! Кстати, одной из особенностей электромобилей является выдача максимального момента уже с нуля, а отсутствие традиционной трансмиссии обеспечивает плавное ускорение без рывков.

© Exlantix

© Exlantix

Машина разгоняется по льду пусть не так быстро, как на других типах покрытия, но уверенно: даже на такой поверхности она набирает 200 км/ч. Небольшой участок гравийной дороги, по которому удалось проехать, в этом плане был более информативным и разбудил желание опробовать седан где-то на серпантине, очень уж уверенно электрокар ввинчивается в повороты. Добиться этого удалось благодаря низкому центру тяжести и распределению мощности в пропорции 40/60 с уклоном на заднюю ось.

Несмотря на то, что основная часть теста проходила на замерзшей поверхности Байкала, оценить работу подвески удалось. Дело в том, что лёд постоянно находится в движении, так что он идеально ровный только на картинках, в реальности же он покрыт множеством неровностей, кочек и трещин. Которые электрокар тщательно скрывает от сидящих в салоне людей, как и любые посторонние шумы.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Дальнобойщик

Без остановки четырёхдверка сможет проехать до 530 км, после чего 82-киловаттный аккумулятор нужно будет заряжать. Запас хода гибрида вдвое больше — у кроссовера ET этот показатель равен 1 200 км.

Не страшно новинкам и лёгкое бездорожье. Не оторвать ничего важного помогает режим offroad, в котором дорожный просвет увеличивается до 180 мм (на кроссовере до 240 мм), но ехать в таком режиме можно не быстрее 40 км/ч.

Вседорожник в движение приводит установка на базе 1,5-литрового турбированного двигателя и двух турбомоторов. Суммарная отдача агрегатов достигает 469 сил, а до «сотни» новинка разгоняется за 4,9 секунды. Захватывающей динамики здесь уже нет, разгон более плавный.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Кстати, во время фестиваля «Дни скорости на Байкале» была проложена кольцевая трасса, по которой в течение дня без остановки ездил паркетник — так должен быть проверен запас хода. В итоге его хватило на 823 км по льду, что можно назвать очень неплохим показателем, ведь в утренние и вечерние часы на улице был мороз -20 градусов, днём же температура поднималась до -8.

К сожалению, на этой модели удалось проехать только по Байкалу и совсем немного, но узнать обо всех особенностях Exlantix ET во время дорожного теста вы сможете на Quto.ru в ближайшее время.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Функциональный

Классная «фишка», напоминающая, что перед нами — премиум — это электропривод дверей. Изнутри их можно открыть нажатием кнопки, а даже если пассажир забыл нажать клавишу при выходе, водителю не придётся тянуться: достаточно нажать педаль тормоза.

Ещё одна отличительная особенность обеих моделей — это панорамная крыша из матового стекла, а в салоне есть система ароматизации воздуха с несколькими сменными картриджами, массаж сидений и полный набор тёплых опций.

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

© Exlantix

Экран медиасистемы не сильно пачкается от прикосновений и не бликует, а система работает без торможений и зависаний. Пользователь может подключить смартфон через Apple CarPlay или Android Auto, либо вообще обойтись без мобильных устройств и пользоваться предустановленными сервисами Яндекс Авто.

Само меню замороченное, но специально для России в компании обещали сделать блок традиционных клавиш с «горячими» функциями, но предлагаться он будет в качестве опции.

Цены на машины пока не раскрываются. В Exlantix разве что уточняют, что стоимость и седана ES, и кроссовера ET, будет сопоставима с конкурентами.