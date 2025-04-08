Почему в РФ перестали покупать новые автомобили

С началом 2025 года в нашей стране от месяца к месяцу наблюдался спад продаж нового транспорта, автомобильный рынок в лице дилеров и дистрибьюторов оказался не готов к такого рода развитию событий.

© Российская Газета

По мнению портала "Автовзгляд", общее снижение реализаций машин в стране сравнимо лишь с ситуацией трехлетней давности, когда падение достигло 59%.

При этом все чаще появляются слухи о том, что автосалоны готовятся к закрытию и сокращению персонала.

Почему дилеры оказались под угрозой? Сложные финансовые условия и предложения на рынке, которые не всегда соответствует соотношению цены и качества. А если речь идёт о покупке за наличные, то сомнений, куда отнести деньги - в банк (под 22%) или дилерский центр, не остается.

Принимая во внимание данные факторы, владельцы предпочитают не менять машины, а выискивают возможность продления срока службы своего авто.

Но кроме материальных причин есть и ментальная сторона вопроса. Многие дилеры отмечают, что новости о скором возвращении японских, корейских и американских брендов остановили продажи машин. Люди с синдромом "ждунов", невзирая на то, что ситуация вряд ли изменится в ближайшее время, надеются на скорое появление знакомых брендов.

Директор СТО "Кореана" из Гатчины Даниил Трегубенко в беседе с порталом подтвердил теорию дилеров и заявил, что люди действительно находятся в предвкушении возвращения известных марок, и не только корейских. В настоящее время отечественный рынок уже переполнен предложений от китайских производителей, и многие, кто хотел приобрести такие автомобили, уже сделали это, заявил он. В таком же ключе обстоят дела и с параллельным импортом, так как за прошедшие года "серые" продавцы наводнили страну массой завезенных машин.

Подводя итоги, можно заключить, что на фоне неопределённости с курсом валют и затоваренностью складов многие выбрали позицию выжидания. Именно она и сказывается на слабых продажах.