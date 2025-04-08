Перечислены машины, которые сильнее всего подешевели с начала года

По данным «Авито Авто», средняя цена автомобиля почти не изменилась: новый оценивается в среднем в 2 959 900 рублей, подержанный — в 845 000 рублей. Но некоторые модели все же стали доступнее. Наиболее заметно подешевел «Москвич 3», который стал доступнее на 18,4 процента. Средняя стоимость нового кроссовера столичной сборки сейчас составляет 1 770 000 рублей.

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На втором месте по удешевлению — Chery Tiggo 4 Pro. Его цена снизилась на 13,8 процента до средних 2 100 000 рублей. Замыкает тройку Lada Largus с удешевлением на 12,4 процента и средней стоимостью 1 731 500 рублей. Кроме этого, 3,9 процента от цены потерял Omoda C5 (2 833 900 рублей), а Jetour Dashing — 3,8 процента (2 839 900 рублей).

Что касается автомобилей с пробегом, то здесь заметнее всего подешевел Hyundai Solaris: за него стали просить на 8,8 процента меньше или 980 000 рублей в среднем. Доступнее на 6,2 процента стали Toyota Camry и Lada Kalina. Их новые цены на российской «вторичке» — 2 149 000 и 300 000 рублей соответственно.

Четвертое место занял подержанный Ford Focus (-4,2 процента и 625 000 рублей), пятое — Lada Granta (-3,1 процента и 635 000 рублей).

У «Москвича», лидирующего в рейтинге, продажи стабильные. На фоне сокращения авторынка на 25 процентов он удерживает спрос на уровне 2024 года. С января по март дилеры «Москвича» реализовали 3,4 тысячи автомобилей, а в первый месяц весны — 1,2 тысячи.