Дилер пожаловался на частые возвраты "китайцев" и плохое качество

По некоторым китайским брендам уровень рекламации достигает 50-процентного значения, сообщила гендиректор пермского автохолдинга Verra Анна Бояршинова на конференции "Россия - Китай". Запись выступления опубликовал канал "Автопоток".

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Она назвала ситуацию страшной и отметила, что также компания столкнулась с большим количеством возвратов.

"Мы никогда не испытывали такого. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству", - рассказала Бояршинова.

Огромные убытки, по её словам, бизнес терпит из-за гарантийного ремонта: механик вынужден разбираться в проблеме из-за недостатка информации от дистрибьютора, тратит на это сутки, но вся проделанная работа оценивается как 20 минут диагностики. Соответственно, у персонала нет никакой мотивации, а мощности, отведённые под коммерческий ремонт, вынужденно загружаются под ремонт по гарантии.

Анна Бояршина обозначила сохраняющуюся проблему с беспорядком в номенклатуре запчастей:

"Приходят запчасти, и ты должен разгадать квест - что это за запчасти, какой VIN-код. А в коробке может оказаться совсем другое. И потом придется полгода это доказывать".

Также гендиректор автохолдинга Verra призвала на государственном уровне ограничить приход на российский рынок автокомпаний без продуманной стратегии развития, а в пример был приведён уже отживший бренд Skywell, который бездействует на протяжении нескольких лет, в результате чего убыток дилера с каждой проданной машины может достигать 1,5 млн рублей.