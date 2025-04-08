Машины из коллекции Руди Кляйна продали за миллиарды рублей

В начале этого года всеобщее внимание было приковано к аукциону, который компания RM Sotheby’s назвала «The Junkyard».

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Коллекция вышедших из эксплуатации и частично разбитых классических экзотических автомобилей, ранее принадлежавшая владельцу свалки Руди Кляйну и находившаяся в Лос-Анджелесе, стала настоящей находкой десятилетия.

Увидим ли мы когда-нибудь нечто подобное снова? Возможно, да, но не в тех местах, где обычно ожидаются такие находки.

Следующая коллекция, подобная Руди Кляйну, может находиться к северу от Дубая, где удивительные свалки, заполненные разбитыми автомобилями, предлагают практически всё, что душе угодно: от современных американских спортивных машин до экзотических автомобилей и Land Cruiser. Много Land Cruiser.

Известный фотограф Ларри Чен недавно наткнулся на этот потрясающий комплекс свалок, путешествуя по Объединённым Арабским Эмиратам. Вот что написал Чен в социальных сетях:

«В этом организованном хаосе есть что-то прекрасное. Для тех, кто интересуется этим местом, оно называется Emirates Industrial City в Шардже. Это целые кварталы, специализирующимися на определённых автомобилях. Большинство машин поступает от страховых компаний со всего мира: из США, Японии, Европы и Кореи. Люди со всего Ближнего Востока приезжают сюда, чтобы приобрести запчасти. Большинство сделок совершается лично или по телефону. Очень немногие из этих мест имеют сайты или продают запчасти онлайн из-за огромного ассортимента. Пока мы там были, поток людей, покупающих запчасти для восстановления или ремонта своих автомобилей, не прекращался. Очень интересно наблюдать».

Очевидно, что многие детали этих автомобилей всё ещё на ходу, но если они, например, побывали в наводнении, ответственность за продажу таких запчастей в Америке становится риском, который мало кто хочет брать на себя. Что же делать с разбитым спортивным автомобилем, который нельзя вернуть на дорогу и который можно разобрать только на запчасти? Конечно, экспортировать его.

Давайте посмотрим подробнее на эти фотографии. Например, мы видим разноцветный Nissan GT-R на стеллаже выше четвёртого поколения Pontiac Firebird, два капота пятого поколения Viper, сложенные поверх шестого поколения Camaro, Corvette C3 на уровень ниже предыдущего поколения Mustang, ярко-жёлтый Camaro ZL1 рядом с кучей двигателей.

На другом снимке два Corvette C6 расположены рядом с Ferrari 360 Modena и ещё одним, сильнее повреждённым R35 GT-R. Все они просто стоят под открытым небом в пустыне, готовые к разборке на запчасти для оживления других автомобилей. Однако это ничто по сравнению с тем, что находится в глубине этого огромного комплекса.

Например, большая часть кузова Ferrari 458 Italia, сложенная поверх разрезанного Aston Martin Rapide. Есть ещё несколько Aston Martin Rapide, Rolls-Royce Ghost, Ferrari California, Maserati Levante. То, что когда-то было игрушками богатых, теперь просто запчасти. Удивительно.

О, и там есть ещё Ferrari. Как насчёт белого F12Berlinetta рядом с повреждённым 488 GTB, оба рядом с Rolls-Royce Phantom с почти отсутствующим багажником? Ещё один 488 GTB на верхнем стеллаже в глубине этого блока, прямо рядом с белым Rolls-Royce Cullinan.

На другой фотографии два разбитых McLaren зажимают то, что кажется Bentley Mulsanne, в то время как стены увешаны разрезанными экзотическими автомобилями и запчастями.

Говоря об этом, мне очень нравится этот снимок: просто стёганое сиденье Aston Martin, используемое для удержания отвёртки среди множества коробок передач, дифференциалов и двигателей. Здесь потрясающий контраст: изысканность среди индустриальных деталей. Напоминание о преходящей природе жизни.

Как насчёт ещё Bentley? Седаны Flying Spur составляют значительную часть автомобилей, найденных на этой свалке, и это логично. В конце концов, они довольно популярны по меркам Bentley, что означает, что их просто больше, чтобы разбиться, чем, скажем, Arnage.

Я даже не собираюсь притворяться, что понимаю, что здесь происходит. Сначала кажется, что это обвес для среднемоторного Ferrari, установленный на макете, пока не понимаешь, что такие важные детали, как интерьер, всё ещё в машине, и, скорее всего, мы смотрим на шасси без крыши или лобового стекла. Поистине странно.

Ещё страннее, это место кажется просто кладбищем для разнообразных обломков и обрезков. Остаётся лишь догадываться о судьбе этой машины, ведь, скорее всего, история у неё безумная.

Если приблизиться, становится видно, насколько огромен ассортимент запчастей. Нужны подушки безопасности? Здесь они есть для Bentley, McLaren, Ferrari, Maserati или Rolls-Royce — и в разных цветах. Почти два десятка штук разложены на стеклянном медиацентре.

Двигатели и трансмиссии? Они сложены в стопки на стеллажах, между ними разбросаны дифференциалы и впускные коллекторы. Несмотря на то, что кирпичный пол слегка неровный, здесь стоит подъёмник, вероятно, на случай срочного заказа.

Рядом аккуратно сложена куча воздуховодов, а возле неё — стойка с автомобильными стёклами. Не самое безопасное место, если всё это вдруг обрушится, но когда здание забито деталями от экзотических машин, приходится находить место где только можно. Немного порядка в хаосе.

Ищете кузовные детали? Тут бамперы и двери ярких цветов буквально доходят до потолка. А в глубине можно заметить Ferrari 812 на стеллаже — автомобиль, стоящий как целый дом, теперь разобранный на запчасти.

Это явно не то что обычно подразумевается под «днём рук». Но увидеть тренажёр рядом со стойкой, полной рычагов подвески, кулаков, тормозов и амортизаторов — напоминание о том, насколько физически тяжёл этот бизнес. Некоторые из этих ультра-роскошных электросидений весят немало, и пригодится немного мускулов, чтобы их достать.

Это безумное собрание элитного хлама отлично напоминает, что у любой машины рано или поздно наступает конец. Будь то Nissan Altima или Ferrari 488 GTB, свалки служат всем, извлекая полезные детали из машин, которые уже не спасти, чтобы поддерживать на ходу другие экземпляры.