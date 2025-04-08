Сможет ли KGM составить конкуренцию китайским маркам в РФ

В то время как внимание экспертов и специалистов уже которую неделю приковано к новостям о потенциальном возвращении Hyundai и Kia в Россию, на отечественном рынке появился первый корейский бренд - KGM, являющийся прямым наследником SsangYong.

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Как полагает портал "Автовзгляд", у марки есть все шансы на успех.

В течение трёх лет китайские производители имели полную свободу действий, чтобы убедить российских водителей в превосходстве своих машин, и можно заметить, основываясь на моделях машин, которые заполонили улицы различных городов, это им удалось.

Однако на общем фоне мнение о машинах из Поднебесной в обществе автолюбителей сильно разделились, и число тех, кто хочет возвращения ушедших брендов, все еще сохраняется, и на то есть ряд причин.

Презентация нового для жителей нашей страны бренда KGM прошла в столице 19 февраля, в рамках которой журналистам представили сразу четыре новых модели марки, а уже в начале марта стартовали официальные продажи. Самый первый кроссовер был реализован в одном из тульских автосалонов.

Клиент остановил свой выбор именно на KGM из-за нежелания покупать китайский автомобиль, несмотря на то, что за это ему пришлось переплатить немалые деньги.

Судите сами, за "паркетник" Torres ему пришлось отдать около 5 млн рублей. Однако у авто есть одно неоспоримое преимущество, которое сегодня сложно превзойти: он корейский, имеет гарантию и официально продаётся у дилеров без всяческих "серых" схем параллельного импорта.

Эксперты также отмечают, что нет у бренда проблем и с запчастями. До начала продаж была полностью русифицирована вся документация, каталоги деталей и руководства по использованию.

У марки есть все шансы завоевать популярность в стране - она вполне может отобрать клиентов у "китайцев". Но понятно, что это в первую очередь будут довольно зажиточные россияне, так как цены на KGM "кусаются".