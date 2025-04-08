Эксперт ответил на вопрос об эффективных методах защиты машины от угона

Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте числа угонов автомобилей в России, а также ответил на вопрос об эффективных методах защиты машины от кражи.

Ранее крупнейшие российские страховые компании зафиксировали всплеск числа угонов автомобилей за первые три месяца 2025 года. Их количество выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передавали «Известия». Отмечалось, что чаще всего угоняли грузовики — на них пришлось 54% случаев. В перечне популярных у злоумышленников авто также китайские Chery и Haval.

Угоны автомобилей продолжаются, но если раньше машины в основном «уезжали» под выкуп [их настоящими владельцами], то сейчас они уезжают на разборку, из них делают «доноров». Возвращать машины под выкуп злоумышленникам теперь экономически невыгодно, кроме того, велики шансы, что они попадутся в руки правоохранителей… Но тут спрос рождает предложение. Многим автовладельцам нужны детали, элементы кузова, а они стоят дорого. Вот и получается, что машины угоняют, а потом продают их на запчасти. Владимир Сажин Автоэксперт

Владельцам новых автомобилей эксперт посоветовал оформить полис КАСКО.

«Тогда им вернут часть стоимости автомобиля. А владельцам подержанных авто можно порекомендовать установить на них побольше противоугонных систем, таких как блокиратор педалей, блокиратор коробки передач, блокиратор руля, блокиратор капота и так далее. Чем дольше с ними будут разбираться преступники, тем выше шанс, что машину не угонят. Но в принципе угнать можно любую машину, это лишь дело времени. При этом чем больше на ней будет установлено средств технической защиты, тем дольше ее будут угонять, тем выше шанс, что авто останется у владельца. Когда у угонщика не получается завести машину за одну минуту, то обычно он ее бросает и уходит», - сказал эксперт.

«При этом сейчас машины зачастую угоняют на эвакуаторах, а не уезжают на них. А от угона автомобиля на эвакуаторе практически ничего не спасет», - добавил специалист.

Вместе с тем Сажин рассказал о мерах профилактики угона грузовых автомобилей.

«Такие машины нужно оставлять на платных стоянках, а не бросать их на где-то на обочине. На этом не нужно экономить, ведь в основном грузовые машины угоняют ночью, когда их водитель спит. А технических систем, которые смогли бы полностью обезопасить большегрузные автомобили от угона, не существует», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России в марте упали на 45%.