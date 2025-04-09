В России стартуют продажи мотоциклов Benelli и QJMOTOR

Benelli имеет итальянские корни. При этом фирма специализируется на выпуске мотоциклов, сочетающих эффектный дизайн, инженерную точность и европейские традиции. Модельная линейка охватывает ключевые категории: от спортивных и туристических до универсальных дорожных моделей.

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В свою очередь, QJMOTOR является членом производственной группы, куда также входит Benelli. Эта марка ориентирована на массовый рынок и предлагает широкий выбор современной техники.

Так, в гамме есть варианты от городских скутеров до моделей большого объёма. Основные преимущества этих байков — конкурентоспособное соотношение цены и качества, актуальные технические решения и доступность.

«Мы видим устойчивый рост интереса к мотоциклам и стремимся обеспечить нашим клиентам широкий выбор надёжной техники», — отметил руководитель направления «РОЛЬФ Мото Илья Привезенцев.

Между тем, эксперт назвал, на что нужно обратить внимание при выборе мотоцикла. И это, как выяснила редакция Quto, не только бренд и стоимость.