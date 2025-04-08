Топ-10 подержанных авто среди россиян в марте: эксперт назвал модели и марки

Директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании "Рольф" Игорь Головань сообщил, что в первый весенний месяц среди россиян наибольшей популярностью пользовались подержанные модели Ford и Volkswagen.

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В интервью "Газете.Ru" Головань рассказал, что лидером рейтинга машин с пробегом стал рестайлинговый Ford Focus третьего поколения. Его медианная стоимость составила около одного миллиона рублей. На второй строчке оказался Volkswagen Tiguan второго поколения с показателем в 2,2 миллиона рублей.

В десятку популярных машин, по словам эксперта, также вошли: рестайлинговый Volkswagen Polo пятого поколения (1 миллион рублей), Hyundai Creta первого поколения (1,4 миллиона), Toyota Camry XV70 (2,7 миллиона) и BMW X5 третьего поколения (3,7 миллиона).

Седьмое место в рейтинге занял BMW 3 Series шестого поколения - 2,1 миллиона рублей. На восьмой и девятой позициях оказались Hyundai Solaris второй и первой генерации после рестайлинга, стоимость которых составила 962 тысячи и 879 тысяч рублей соответственно. Замыкает топ-10 китайский Geely Coolray со средней ценой в 1,6 миллиона рублей.

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