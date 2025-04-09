«Соллерс» повысит зарплату рабочим УАЗ и ЗМЗ

Руководство предприятия объявило о скорой индексации окладов сотрудников. По словам главы группы Николая Соболева, выплаты ежегодно индексируются, и в 2025 году они вырастут на 10% с июня.

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«Мы серьёзно работаем на повышение производительности труда, технологичности, над переходом на самые современные технологии производства всей модельной линейки "УАЗ". И рост производительности труда позволяет нам принимать решения по дальнейшему повышению заработной платы. Так, с 1 июня мы планируем проиндексировать её на 10% для производственных работников Ульяновского автозавода и Заволжского моторного завода», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, это не единоразовая акция, в зарплаты заводчанам индексируются ежегодно на протяжении последних пяти лет.

«Это действительно последовательная политика, которой мы планируем придерживаться и в дальнейшем. Она реализуется благодаря реальному росту производительности труда на наших площадках», — заключил Соболев.

Ранее в России запустили производство 6-ступенчатых коробок для автомобилей УАЗ. Новыми агрегатами будут оснащаться родственные пикапы Sollers ST6 и ST8 с бензиновыми двигателями, а также —цельнометаллические фургоны Sollers Atlant, что оборудованы младшим дизельным двигателем объемом 1,9 литра.