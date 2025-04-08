Юрист рассказала, как потерпевшим в ДТП взыскать страховое возмещение убытков

Юрист Светлана Стрежнёва рассказала, как потерпевшему в дорожно-транспортном прошествии (ДТП) взыскать страховое возмещение или прямое возмещение убытков по ОСАГО.

В беседе с ИА RuNews24.ru эксперт отметила, что обращаться с заявлением в страховую организацию можно лишь при ДТП с застрахованной гражданской ответственностью.

По словам специалиста, в бланке следует указать один из двух вариантов возмещения — страховое возмещение (ремонт ТС / денежная выплата, в том числе по соглашению) (ст. 12 Закона №40-ФЗ) или прямое возмещение убытков (ст. 14.1 Закона №40-ФЗ).

Ранее адвокат и автоюрист Сергей Радько посоветовал вызывать ГИБДД при попадании машины в яму или колодец.