Городские и премиальные электромобили протестировали в РФ

Тестированию "Авто.ру" подверглись как доступные городские электромобили, так и премиальные модели: Evolute I-Joy, "Москвич 3е", Ora 03GT, Hongqi E-HS9, Nio ES8, Tesla Model 3, Avatr 11. Что характерно, ни одному из участников не удалось показать автономность, указанную в паспорте.

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В ходе испытаний эксперты замеряли реальный пробег каждой модели на зимней резине, при температуре окружающей среды 3-10 градусов и при меняющихся дорожных условиях: в городском цикле, на трассе и в разных режимах вождения - в темпе потока и без нарушений ПДД. При этом во время движения водители пользовались автомобилем, как обычно: не выключали мультимедиа, пользовались климат-системой и так далее.

Меньше всех удалось проехать на Evolute i-Joy - 267 км при паспортных 407 км. "Москвича 3е" хватило на 331 км, что на 80 км меньше, чем по заявлениям производителя. Аналогичная автономность оказалась у Ora 03 GT, но разрыв с паспортным запасом больше - 170 км.

Hongqi E-HS9 проехал немногим больше - 395 км, расчёты производителя более чем оптимистичные - 660 км. Nio ES8 преодолел 407 км, что, к слову, почти точь-в-точь, как определил борткомпьютер, но меньше заявленных 605 км.

Самым правдивым электрокаром оказалась Tesla Model 3: реальный пробег - 452 км, прогнозируемый компьютером на момент полной зарядки - 480 км, паспортный - 496 км.

Avatr 11 оказался самым дальнобойным из участников теста: кроссовер проехал 487 км при заявленных производителем 625 км.