JAC терпит рекордные убытки в Китае

Китайский автопроизводитель из провинции Аньхой обнародовал финансовые показатели за 2024 год, и, судя по цифрам, дела у него идут из рук вон плохо. Продажи автомобилей просели более чем на 16 процентов, а выручка упала на 6,28 процента, а убытки рекордные — 1,784 миллиарда юаней (эквивалентно 234,74 миллиона США). В Китае у JAC есть совместное производство с Volkswagen, а в России компания выступает партнером «Москвича», «Соллерса» и КамАЗа.

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CarNewsChina пишет, что у низких финансовых результатов JAC есть несколько причин, и одна из главных — это неудачные инвестиции. Так, например, совместное предприятие с Volkswagen принесло JAC убытки в размере 1,3 миллиарда юаней. В настоящее время СП, которое стало первым совместным заводом по производству автомобилей на новых источниках энергии в Китае, выпускает всего одну модель, ID.Unyx, месячные продажи которой составляют около сотни экземпляров.

Еще одной причиной стали огромные затраты на разработку новой модели, роскошного седана Maextro S800, который должен выйти на китайский рынок в мае этого года с начальной ценой примерно 1 миллион юаней (11,7 миллиона рублей). Создание электрической платформы для Maextro обошлось в 5,875 миллиарда юаней, а еще 3,981 миллиарда JAC вложил в его производство. Для того чтобы затраты окупились, Maextro S800 должен успешно дебютировать в КНР, а из-за сильной конкуренции со стороны других брендов это большой риск.

Опрошенные изданием китайские эксперты считают, что в нынешней ситуации основной бизнес JAC вряд ли сможет принести прибыль.

Марка JAC официально представлена и в России: модельная линейка состоит из лифтбека J7, кроссоверов JS3 и JS6, а также трех пикапов: T8, T8 Pro и T9. Кроме того, на базе автомобилей JAC построены современные «Москвичи»: «Москвич 3» — это JAC JS4, «Москвич 6» — это JAC Sehol A5 Plus, электрический «Москвич 3е» — это JAC e-JS4, а готовящийся к запуску «Москвич 8» — это JAC X8 Plus. «Соллерс» тоже выпускает под собственным брендом перелицованные и адаптированные автомобили JAC, это пикапы Sollers ST6 (JAC T6) и T8 (JAC T8), а также коммерческие Sollers Argo (JAC N25/N3) и Atlant (JAC Sunray).