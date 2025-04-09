Перечислены четыре доступные модели, владельцам которых грозит угон

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, риск угона повышает доступность модели.

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"В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространенные марки", - рассказал эксперт в беседе с "Москва 24".

Хайцеэр считает, что заказчики краж - покупатели запчастей на "разборах", в интернет-магазинах, а стимулом преступлений является спрос людей на доступные запчасти и комплектующие.

Накануне "РГ" сообщала, что количество угонов авто в России с нового года выросло в 1,6 раза, в топе - авто корейских марок, увеличивается доля "китайцев".