Организаторы подвели итоги ежегодной выставки «Мотовесна»

Экспозиция, которую принимал КВЦ «Патриот ЭКСПО», заняла более 28000 квадратных метров, а само мероприятие посетило рекордное количество человек.

© Quto.ru

Более 500 стендов с всевозможными видами техники – выставка продемонстрировала, что моторынок стремительно развивается, а интерес аудитории к российским и иностранным компаниям не утихает. Практически каждый участник показал на мероприятии мировые премьеры и новые модификации пользующихся доверием моделей.

Сцена мероприятия стала центром притяжения увлеченной публики. Все три дня гости слушали выступления известных блогеров, именитых спортсменов, организаторов фестивалей, соревнований и гоночных серий, представителей крупных компаний и кастомайзеров.

На сцене выставки состоялось награждение самых ярких представителей мотоиндустрии. На основе народного голосования были выбраны победители в 13 номинациях.

«Мотовесна» также приняла «Кастом & Тюнинг Шоу», что объединяет опытных мастеров и технику, доработанную или построенную с нуля: мотоциклы, автомобили и велосипеды.

© Мотовесна

© Мотовесна

© Мотовесна

© Мотовесна

© Мотовесна

Этот год стал для Custom & Tuning Show особенным – проекту исполнилось 18 лет! Было представлено более 80 работ от талантливых мотокастомайзеров России и ближнего зарубежья.

Вдобавок «Мотовесна» продемонстрировала, что выставка – это больше, чем просто статичная экспозиция. Больше всего гостей мероприятия поразил мотофристайл от профессионалов из команды FERZ.