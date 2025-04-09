Почему в РФ автомобили стоят вдвое дороже, чем в Китае

Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью radiosputnik.ru рассказал, что на конечную стоимость автомобиля из Китая в России влияют несколько факторов.

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«Китайские автомобили стоят в России в 2–2,5 раза дороже, чем в Китае, из-за «запретительного» утильсбора, налогов, таможенной пошлины и логистики», — сказал эксперт.

По его словам, если сейчас при ввозе в Россию автомобиля с объемом двигателя 1-2 литра необходимо заплатить в казну почти 700 тыс. рублей, то к 2030 году утильсбор на аналогичный автомобиль составит почти 1,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в феврале 2025 года средняя стоимость нового автомобиля составила 2,98 млн рублей.

В последний зимний месяц пользователи больше всего интересовались новыми автомобилями марки Lada: ее доля составила 22,7%. За ней в рейтинге расположились китайские бренды: Haval (10%), Chery (8,5%), Geely (5,4%) и Changan.

За прошедший год у россиян вырос интерес к новым машинам на 24,7%, а количество автомобилей, которые появились в продаже, увеличилось на 45,5%.

Ранее были названы самые популярные машины для параллельного импорта в Россию.