Продажи машин и мотоциклов на Ozon выросли втрое

Россияне всё чаще покупают автомобили на маркетплейсах. Так, в I квартале 2025 года объём реализованных транспортных средств вырос втрое, а самой дорогой проданной на платформе моделью стал Range Rover стоимостью 22 млн рублей.

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«Спрос на автомобили на Ozon постоянно растёт. Так, в первом квартале этого года продажи машин и мотоциклов увеличились больше чем в 3 раза год к году. Самой дорогой покупкой в этом году стал Range Rover стоимостью 22 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Чаще всего россияне заказывают онлайн машины Chery, Dongfeng, Haval, Jaecoo и отечественную Lada. Сообщается, что предпочтения покупателей значительно изменились, а годом ранее перечень наиболее востребованных автомобилей возглавляли Omoda, Baic, Kaiyi, Chery и «Москвич».

По сравнению с началом 2024 года доступный к продаже через площадку модельный ряд увеличился в 4,5 раза: число предложений сегодня достигает 2,5 тысячи, а с маркетплейсом сотрудничают порядка 80 дилерских центров по всей стране.

Одновременно уточняется, что чаще стали заказывать себе автомобили с доставкой не только граждане, но и компании.