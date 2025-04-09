На аукционе продали Ford Ka с пробегом всего 5764 км

На британском аукционе Manor Park Classic продали Ford Ka первого поколения с пробегом всего 7564 километров.

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Автомобиль, сохранившийся в идеальном состоянии, окрашен в цвет Machine Grey с тканевым салоном голубого цвета Aqua.

Помимо оригинальных документов о покупке, у Ka есть полный комплект сервисной документации, включая сервисную книжку с пятью отметками о прохождении ТО.

В наличии также запасной ключ, а на автомобиле до сих пор установлены оригинальные дилерские номерные рамки и наклейка на заднем стекле от Bristol Street Motors в Стаффорде.

За автомобиль заплатили £3450 или около 380 тысяч рублей. Интересно, что при покупке 25 июня 2004 года он стоил £5720 (по текущему курсу примерно 670 000 рублей). Аукционный дом предполагал, что стоимость продажи будет выше стоимости покупки, но эксперты ошиблись.

Ford Ka был представлен 11 сентября 1996 года как самая компактная и недорогая модель в линейке Ford. Он базировался на платформе Ford Fiesta третьего поколения, но имел полностью оригинальный внешний дизайн.

Крупные, цельные, формованные бамперы и расширенные арки делали автомобиль более неприхотливым и упрощали ремонт. Производство модели было организовано на той же линии, что и Fiesta, в испанском городе Альмуссафес, Валенсия, что позволило сократить затраты на запуск новой модели.

Модель вызвала неоднозначную реакцию публики из-за необычного дизайна в стиле New Edge, но получил высокие оценки автомобильной прессы за отличную управляемость.

Основным недостатком автомобиля был 1,3-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель Endura-E с верхним расположением клапанов. Это был переработанный вариант мотора, использовавшегося во всех предыдущих поколениях Fiesta, который, в свою очередь, уходил корнями к ещё более старому двигателю Kent 1960-х годов.

В 2002 году Endura-E заменили на более современный мотор Duratec с верхним расположением распредвала.

Несмотря на низкую цену, Ka оказался очень прибыльным для Ford, в первую очередь благодаря невысоким затратам на разработку.