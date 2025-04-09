Марке JAC грозит крах из-за неудачных инвестиций

В Китае марка JAC, которая представлена на рынке России как сама по себе, так и в качестве технологического партнёра "Москвича" и "Соллерса", терпит колоссальные убытки: 1,784 млрд юаней (почти 235 млн долларов США) по итогам 2024 года.

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Главные причины неудач - дружба не с теми и инвестиции в дорогостоящие проекты, пишет CarNewsChina. Совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает ID.Unyx, которая практически не продаётся. Сегодня СП анонсировало новинку.

Также финансовый удар компании нанёс амбициозный проект по созданию роскошного седана, "китайского "Майбаха" - Maextro S800. Только на создание платформы для флагмана было потрачено почти 5,9 млрд юаней, а на организацию производственных процессов - почти 4 млрд юаней.

Выход S800 на рынок должен состояться ближе к лету по цене около 1 млн юаней.

В РФ марка JAC представлена кроссоверами JS3 и JS6, седаном J7, а также линейкой пикапов T8, T8 Pro и T9.