Названы автомобили, с которыми россияне расстаются реже всего

Согласно результатам исследования, проведённого компаниями "Ренессанс Страхование" и "Автодом", владельцы автомобилей в России чаще всего не хотят расставаться с машинами таких марок, как Volkswagen, Ford, Seat, Renault и Lada.

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По информации "Газеты.Ru", лидерами модельного списка по среднему сроку владения оказались: Volkswagen Caddy (6 лет), Ford Galaxy (5 лет) и Seat Altea (4,7 лет). Среди отечественных автомобилей дольше всего не хотят расставаться с ВАЗ-2107 - медианный срок владения седаном составляет более трёх лет.

Что касается марочного рейтинга, то в нем главенствующие позиции занимают такие бренды, как Renault, Peugeot и Hyundai.

Однако существуют модели, которые автомобилисты стремятся продать как можно скорее. К ним можно отнести Daewoo Matiz и Nexia (через 2,8 года), Lada Priora (2,8 года), ВАЗ-2115 (2,7 года), Geely Emgrand (2,7 года), "ВАЗ-2110" (2,7 года) и Lifan Solano (2,5 года).

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