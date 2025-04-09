Автопарк лучшего хоккеиста мира: на чем ездит Александр Овечкин

Александр Овечкин является безоговорочной легендой мирового спорта и одним из самых популярных хоккеистов. Это признание он заслужил не только благодаря своим достижениям, но и за счет невероятной жизненной харизмы.

На прошедшей неделе форвард "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России стал рекордсменом по количеству заброшенных шайб в истории Национальной хоккейной лиги. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он отличился в 895-й раз и превзошёл достижение, которое ранее принадлежало Уэйну Гретцки.

Овечкин обожает не только хоккей, но и автомобили. "Российская газета" рассказывает о машинах, на которых ездит легендарный спортсмен.

Первый автомобиль - BMW M5 E39

С началом своей карьеры в ХК "Динамо" хоккеист начал зарабатывать первые внушительные деньги и смог позволить купить себе в качестве первого авто заряженную модель баварского концерна BMW - BMW M5 в кузове е39. Для своего времени, в начале 2000-х годов, она считалась одной из самых престижных в стране и мире.

Первая машина в США - Mercedes SL65 AMG Black Series

В 19 лет Овечкин уезжает из страны, подписав контракт с американским клубом, и на первые гонорары покупает один из самых ценных автомобилей в своей коллекции - родстер Mercedes SL65 AMG Black Series. Под капотом которого мощный V12 с двойным турбонаддувом, развивающий 670 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает менее трёх секунд.

Суперкар был собран вручную в подразделении AMG и выпущен ограниченной серией из 350 экземпляров. Спортсмен выбрал для него номерной знак AO GR8, который напоминает о его прозвище "Великая восьмёрка".

BMW M6

В гараже трёхкратного чемпиона мира можно увидеть и доработанную версию BMW M6. Благодаря мощному двигателю, который выдаёт 507 лошадиных сил, купе способно разгоняться до 100 километров в час всего за 4,2 секунды.

Автомобиль был доработан в американском тюнинг-ателье Vorsteiner, и за эту работу хоккеист заплатил 15 тысяч долларов. Похоже, это один из любимых автомобилей Овечкина для поездок по Москве. Машину легко можно узнать по госномеру А008АА.

Mercedes G-Class

Свой первый внедорожник спортсмен получил в качестве подарка от президента Российской Федерации Владимира Путина после победы на чемпионате мира по хоккею в 2014 году. Именно G-65 AMG стал символом триумфа нашей команды, которая не проиграла ни одного матча на том турнире.

Mercedes-Benz S-Class V12S Brabus

Оглядываясь на всю коллекцию хоккеиста, можно отметить, что больше всего его интерес вызывают именно машины немецкой тройки. Mercedes-Benz V12S Brabus считается одним из "любимчиков" Овечкина благодаря неповторимому комфорту и безопасности. Именно на S-классе чаще всего можно заметить Александра в Вашингтоне.

Porsche Cayenne GTS

Самая бюджетная иномарка в автопарке звезды НХЛ - это Porsche Cayenne GTS. 420-сильный кроссовер обладает максимальной скоростью в 270 км/ч, а разгон до сотни занимает 4,5 секунды. Несмотря на внушительные показатели, он используется в США в качестве машины на каждый день.

Lada Niva Travel

Самым необычным и патриотичным автомобилем в коллекции Александра Овечкина стал отечественный внедорожник, сертификат на который ему вручили на церемонии закрытия сезона КХЛ в 2023 году. Lada Niva Travel KHL-Edition отличалась набором внедорожных опций и литыми дисками. Ездил ли хоть раз хоккеист на Niva Travel - не сообщается.