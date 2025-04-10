Как поменялись вкусы автовладельцев при выборе цвета авто

Неожиданно в России автомобилисты резко изменили устоявшиеся годами предпочтения. Если многие годы в первую очередь выбор падал на черные, "как у начальников" машины, то теперь возник горячий спрос на белые авто. Это следует из исследования аналитического агентства "Автостат". С чем это связано?

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Напомним известное выражение Генри Форда: "Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный". Но теперь у наших граждан стал котироваться прямо ему противоположный белый. За прошлый год количество авто такого цвета, поставленных на учет, составило 36%.

На втором месте оказался серый цвет. В него окрашено 25% автомобилей, зарегистрированных в прошлом году. Некогда популярный в России черный цвет сполз на третье место с показателем 21%.

Что же касается ярких цветов, то они и вовсе заняли 18% рынка. На зеленый и синий выпало по 5%, на красный - 3%, на коричневый - 2%, на желтый - 1%, а на все остальные цвета - 2%.

Интересно посмотреть на марки машин различных цветов. Среди белых абсолютный лидер Lada Granta. Кроме нее в этом цвете активно продаются Chery Tiggo 7 Pro, Lada Vesta, Omoda С5, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro. В черном цвете в основном шли такие модели, как Haval Jolion и Chery Tiggo 8 Pro.

Среди подержанных машин в белом цвете больше всего Lada Granta и Lada Vesta, а также Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. В черном - Ford Focus, Toyota Camry, Opel Astra.

В ярких цветах расклад следующий. В синем цвете авто представлена Omoda C5. Наибольшая доля машин красного цвета отмечалась в предложении "Москвич 3". Самый большой выбор автомобилей зеленого цвета доступен для модели Lada Niva, коричневого - Lada Granta и Renault Sandero. Оранжевую машину проще всего выбрать из предложения по Lada Vesta, фиолетовую - по Chery Tiggo 8 Pro Max. Желтые и золотые автомобили занимают значительную долю в предложении Nissan X-Trail, а розовые - Kia Picanto.

Если посмотреть на другие страны, то в большинстве из них в фаворе именно серые автомобили. На втором месте идут белые. И только в Европе второе место занимали черные машины.

Картина начала меняться в 2022 году, когда иностранные производители покинули наш рынок. Уже в 2023 году белые машины заняли лидерство на рынке. Вторым по популярности оставался черный цвет. А серый был на третьем месте. И вот теперь он потеснил черный. С чем связана такая популярность белого цвета у нас, пояснили эксперты.

Так, по словам автоэксперта Игоря Моржаретто, у АвтоВАЗа довольно долгое время были проблемы с краской. И в основном авто красили в белый цвет. Большинство лакокрасочных покрытий поставлялось из-за рубежа. В том числе из недружественных стран. А ведь АвтоВАЗ держит треть нашего рынка. Кроме того, белый более универсальный цвет - подходит любой машине. И в жару не так греется.

Причина номер два, по мнению эксперта, заключается в том, что те модели, которые сейчас более всего продаются на нашем рынке, не очень смотрятся в черном цвете. Это все-таки цвет представительского класса машин. А таких у нас реализуется немного.

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, причина банальная - экономия. У нас сейчас немного производится машин различной окраски. Производителю дешевле держать под каждую модель несколько базовых палитр, плюс в лучшем случае - парочку каких-нибудь ярких. За которые они берут солидную наценку - от нескольких десятков тысяч рублей в случае с АвтоВАЗом до нескольких десятков тысяч евро - если речь о премиальных и эксклюзивных авто. В итоге покупатели в основном берут то, что дешевле. А это в первую очередь именно белый цвет.

Но ждать ли разнообразия в цветах и оттенках в скором будущем? Эксперты смотрят на это скептически. Рассчитывать на возвращение иностранных производителей пока не стоит. А если посмотреть на предпочтения по цветам в Китае, то они практически не отличаются от наших.