SAIC рассекретил кроссовер и седан с дизайном от создателя Bugatti Veyron

На автосалоне в Шанхае, который открывается в конце апреля, дебютируют два концепта марки Roewe, входящей в концерн SAIC. Оба они разрабатывались командой стилистов под руководством Йозефа Кабана, который в свое время выступил автором экстерьера гиперкара Bugatti Veyron. Новинки Roewe же построены в единой фирменной стилистике под названием Pearl of China («Жемчужина Китая»).

© Motor.ru

Пока седан и кроссовер показали только на затемненных снимках: можно рассмотреть их силуэты с рельефными выштамповками на кузове и пиксельную оптику спереди и сзади. В соответствии с китайскими трендами логотипы у концептов подсвечиваются.

© SAIC

© SAIC

Есть между автомобилями и различие, которое не сразу бросается в глаза: у кроссовера, судя по всему, традиционные наружные зеркала, а у седана — камеры.

Марка Roewe отметилась и рекордом Гиннесса: в 2024 году в Книгу рекордов попал седан D7, который признали самым дальнобойным гибридом из существующих. D7, оснащенный подзаряжаемой силовой установкой, смог проехать 2208 километров при заявленном запасе хода в 1,4 тысячи.

Автомобили марки Roewe можно купить и в России, их поставляют к нам неофициально. На классифайдах представлены кроссоверы RX5, RX8 и RX9, есть и минивэн iMAX8.