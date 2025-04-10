На аукционе продали редкий Mercedes-Benz CLK DTM AMG

Mercedes-Benz CLK DTM AMG — одна из самых редких и желанных современных моделей марки, превосходящая по эксклюзивности даже SLR McLaren и SLS AMG Black Series.

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Один такой экземпляр на днях продавали на аукционе Webb\'s с предполагаемой ценой продажи $550,000—$700,000 (47—60 млн рублей), но он так и не нашёл покупателя.

Выпущенная ограниченным тиражом — всего 100 купе и 80 кабриолетов между 2004 и 2006 годами — большинство из них были проданы в Европе. Разработанная и построенная известным гоночным подразделением HWA AG в честь победы Mercedes-Benz в чемпионате Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) в 2003 году, CLK DTM стала вершиной линейки AMG, ориентированной на трек, превосходя по характеристикам даже позднюю CLK63 AMG Black Series.

В то время как гоночные автомобили DTM были ограничены правилами и оснащались атмосферным 4,0-литровым V8 двигателем мощностью менее 500 л.с., дорожная версия AMG получила 5,4-литровый V8 с механическим нагнетателем, развивающий около 582 л.с. (434 кВт).

Этот двигатель сочетался с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач AMG Speedshift, позволяя достигать максимальной скорости 322 км/ч. При массе 1742 кг, CLK DTM AMG разгоняется с 0 до 100 км/ч за впечатляющие 3,9 секунды.

Дизайн автомобиля был вдохновлен гоночной версией, на которой заводской гонщик AMG Бернд Шнайдер выиграл чемпионат DTM в 2003 году.

Глубокий передний спойлер, большие воздухозаборники, заметно расширенные колесные арки, антикрыло на багажнике и легкосплавные диски большого диаметра — все эти элементы были разработаны на основе гоночных автомобилей DTM.

Все 100 выпущенных купе были сразу распроданы. Среди известных владельцев были гонщики Формулы-1 Дженсон Баттон и Такаюки Сато.

Хотя тираж в 100 экземпляров уже делает этот автомобиль редким, данный экземпляр является одним из всего 40 заводских праворульных моделей, поставленных на рынок Великобритании. Примечательно, что ранее он принадлежал бывшему генеральному директору Megaupload Киму Доткому, известному своей обширной коллекцией автомобилей.

Это один из трех CLK DTM, которыми он владел; другой кабриолет был предложен на аукционе Webb\'s в августе 2024 года.

Имея пробег всего 21 000 км, автомобиль ежегодно обслуживался местными специалистами марки, хранился в сухом помещении с контролируемой температурой и подключался к поддерживающему зарядному устройству в течение нескольких лет.

Во время владения Доткомом в автомобиль были внесены некоторые изменения. Были нанесены черные и красные виниловые элементы, внутренние части колес окрашены в черный цвет, а передние и задние фары тонированы.

Более значительным изменением стала установка системы закиси азота с управлением, установленным как на центральной консоли, так и на рулевом колесе.