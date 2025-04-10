Jaecoo J7 российской сборки получит новый двигатель

Альтернативой нынешнему мотору объёмом 1,6 литра для Jaecoo J7 станет полуторалитровый двигатель, сообщает сайт "Китайские автомобили". Версии J7 с даунсайзинговым агрегатом, вероятно, будут только переднеприводными и будут оснащаться 6-скоростным "роботом". Это, возможно, позволит скорректировать стоимость кроссовера в меньшую сторону.

© Российская Газета

В документации Jaecoo J7 также содержится информация о заводе-изготовителе - это бывшие мощности General Motors в Санкт-Петербурге. Ожидается, что кроме J7 здесь будут выпускать Jaecoo J8, а также седан размером "между Toyota Camry, но поменьше Hyundai Genesis H5". Причём автомобили Jaecoo могут превратиться в модели Solaris.

Пока же Jaecoo J7 собирают на мощностях "Автомобильного завода АГР" - бывшего "ХММР Рус", где и производятся четыре модели Solaris.

В настоящее время Jaecoo J7, представленные в продаже, оснащаются 150- и 186-сильными двигателями объёмом 1,6 литра в паре с 7-ступенчатым "роботом", привод - передний и полный. Цены - от 2,4 до 3,33 млн рублей.