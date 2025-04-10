В РФ подешевел добротный японский кроссовер

Актуальная стартовая цена на новую Mazda CX-5 составляет 3,85 миллиона рублей, что на 90 тысяч рублей ниже, чем в феврале, когда цены начинались от 3,94 миллиона рублей.

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Базовая версия Mazda CX-5 2025 оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 155 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает комфортное вождение как в городских условиях, так и на загородных трассах.

В комплектации Comfort, которая доступна по стартовой цене, покупатели получат множество современных опций. Кроссовер оборудован светодиодными фарами и бесключевым доступом.

Интерьер Mazda CX-5 продуман до мелочей: тканевый салон создает комфортную атмосферу, а климат-контроль позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне. Камера заднего вида и медиасистема с крупным экраном, поддерживающая Android Auto и CarPlay, делают поездки более безопасными и удобными.

Для тех, кто ищет больше комфорта и технологий, Mazda предлагает топовую комплектацию, цена на которую составляет 5,45 миллиона рублей. В этой версии автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и полным приводом, что обеспечивает отличную управляемость и стабильность на дороге.

Внутреннее убранство топовой версии отличается кожаным салоном, который придает автомобилю премиальный вид. Электрорегулировки передних сидений с памятью положений обеспечивают индивидуальный подход к каждому водителю и пассажиру. Обогрев всех сидений и руля добавляет комфорта в холодное время года, а проекционный экран и парковочный ассистент делают управление автомобилем еще более удобным. Система мониторинга слепых зон повышает безопасность, предупреждая водителя о возможных опасностях при смене полосы движения.