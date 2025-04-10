Россияне могут купить новый Hyundai Elantra по цене «Весты»

Quto.ru

Все экземпляры, как стало известно редакции Quto, 2025 года выпуска. Клиент может выбрать один из двух вариантов двигателей: это 115-сильный атмосферник и 140-сильный турбомотор. С первым идёт клиноременный вариатор, а со вторым — 7-ступенчатый преселективный «робот».

В РФ можно купить новый Hyundai Elantra по цене «Весты»
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С тканевым салоном и в минимальной комплектации седан стоит 2 209 000 ₽, учитывая доставку, таможенное оформление и другие расходы. Для сравнения, Lada Vesta 1.8 CVT предлагается дилерами по цене от 1 600 000 до 1 966 000 ₽.

С кожаной отделкой интерьера, дистанционным запуском двигателя, адаптивным круиз-контролем и подогревом руля модель предлагается за 2 980 000 ₽. Это уже ценник Lada Aura, стоимость которой — от 2 599 000 до 2 799 000 ₽.

Между тем, российский дилер начал приём заказов на 500-сильный кроссовер GAC S7 Ultra. Это новинка, которую китайские продавцы начали предлагать на домашнем рынке лишь 10 марта этого года.

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