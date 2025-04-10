На продажу в России выставили Suzuki Jimny 2011 года в идеале

На одном из сайтов объявлений появился в продаже новый Suzuki Jimny чёрного цвета, выпущенный 14 лет назад. За всё время авто проехал всего 334 км. Владелец дорожит малым пробегом, поэтому на все проверки требует эвакуатор.

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Из описания известно, что "Джимни" представлен в максимальной комплектации, есть всё, кроме кожаного салона. По меркам внедорожника "Сузуки" фраза "есть всё" звучит саркастично, потому что под "полным фаршем" понимается штатная магнитола с дисками, кондиционер, электростеклоподъёмники, передние кресла с механической регулировкой, гидрокорректор фар и… всё. Из допов установлены парктроники, сетка в решётке, противоугонное устройство и сигнализация, чехол на запаску.

По силовому агрегату никаких откровений: 85-сильный двигатель объёмом 1,3 литра, классический "автомат" и система полного привода.

Цена "капсулы времени" Suzuki Jimny - 2 550 000 рублей. Для сравнения, новый "Джимни" в рестайлинге с более мощным двигателем на 102 л.с. стоит 3,5-3,7 млн рублей.