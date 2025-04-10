На продажу в России выставили Suzuki Jimny 2011 года в идеале: дорого
На одном из сайтов объявлений появился в продаже новый Suzuki Jimny чёрного цвета, выпущенный 14 лет назад. За всё время авто проехал всего 334 км. Владелец дорожит малым пробегом, поэтому на все проверки требует эвакуатор.
Из описания известно, что "Джимни" представлен в максимальной комплектации, есть всё, кроме кожаного салона. По меркам внедорожника "Сузуки" фраза "есть всё" звучит саркастично, потому что под "полным фаршем" понимается штатная магнитола с дисками, кондиционер, электростеклоподъёмники, передние кресла с механической регулировкой, гидрокорректор фар и… всё. Из допов установлены парктроники, сетка в решётке, противоугонное устройство и сигнализация, чехол на запаску.
По силовому агрегату никаких откровений: 85-сильный двигатель объёмом 1,3 литра, классический "автомат" и система полного привода.
Цена "капсулы времени" Suzuki Jimny - 2 550 000 рублей. Для сравнения, новый "Джимни" в рестайлинге с более мощным двигателем на 102 л.с. стоит 3,5-3,7 млн рублей.