В Китае прошла премьера нового Geely Atlas, который, согласно легенде компании, является четвёртой итерацией модели.

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Передняя часть машины стала менее вычурной и приблизилась к более традиционному оформлению: П-образный световой элемент убрали, ему на смену пришли обычные фары, соединённые между собой светодиодной полосой через рестайлинговый "гриль", бампер с Т-образными вставками на манер Preface. Сзади - пересмотренная графика фонарей, иной бампер и другая пятая дверь.

В салоне главным пунктом модернизации стал отказ от вертикального дисплея в пользу горизонтального. Диагональ планшета выросла до 15,4 дюйма. Из-за этого были перекомпонованы центральная консоль и тоннель, изменено торпедо и дверные карты, улучшены материалы наполнения сидений. Предполагается, что мультимедиа получила встроенный ИИ-агент Deepseek, который значительно улучшит опыт голосового управления.

Силовые агрегаты остались прежними: турбо 1,5 и 2,0 литра мощностью 181 л.с. и 218 л.с., работающих в паре с 7-ступенчатой DCT. Цен на новинку, что весьма странно для китайцев, не объявили. Возможно, опубликуют после 25 числа, когда "Атлас" покажут в рамках автосалона в Шанхае.

В России купить Geely Atlas можно за 3,52-4,02 млн рублей. У нас кроссовер представлен с 200-сильным двигателем, 7-скоростным "роботом" (4х2) или с 8-диапазонной АКП (4х4).