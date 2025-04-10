Эксперт назвал три процедуры для авто, которые важно сделать весной

Эксперт Евтеев назвал топ-3 процедур для авто, которые важно сделать весной
Директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев перечислил "Российской газете" топ-3 обязательных процедур для авто, которые важно сделать весной.
"Одна из приоритетных услуг, о которой часто водители забывают, будет тщательная мойка подвески. За зимний период на автомобиле, в скрытых полостях, в различных узлах скапливается большое количество дорожных реагентов. Эти химические и абразивные вещества способствуют появлению ржавчины на металлических элементах, а также ускоряют износ резиновых уплотнителей, которых множество в ходовой части авто. Поэтому весной профессиональная мойка станет отличной профилактической мерой. Следующая полезная процедура - это мойка радиаторов. Водители редко пользуются такой услугой и очень зря. Весной необходимо обслужить и подготовить к летнему периоду этот важнейший элемент системы охлаждения двигателя автомобиля. Ведь именно летом радиатор будет испытывать наибольшие нагрузки. При высоких температурах автомобиль может перегреваться, что негативно воздействует на двигатель. Запланируйте химчистку кузова автомобиля. Разумно провести такую процедуру именно сезонно, после долгой, сложной российской зимы и перед летним периодом. Профессиональная химчистка позволяет бережно удалить с кузова все реагенты, металлические вкрапления, битум, а также краску от дорожной разметки. То есть то, что невозможно удалить обычной мойкой. Кроме того, услуга предотвращает появление коррозии на кузове автомобиля. Помимо этих важных этапов подготовки автомобиля к жаркому периоду, рекомендую автовладельцам подумать о мойке подкапотного пространства. Она позволяет удалять реагенты и внешние загрязнения в моторном отсеке. Это способствует правильной работе двигателя и электрики автомобиля. Но важно выбирать услугу в профессиональных центрах, где работы будут проведены по стандартам и регламентам качества. Еще один полезный вариант сезонного ухода - нанесение состава "Антидождь" на стекла автомобиля. Перед весенними и летними ливнями это будет актуально, водители точно оценят хорошую видимость", - отмечает специалист.