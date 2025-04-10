Почему владельцы новых китайских авто переделывают свои машины

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются владельцы новых машин из Поднебесной, является качество сидений.

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По мнению портала "Автовзгляд", они не могут похвастаться удобством, имеют неправильную форму, короткую подушку и привлекательный, но не всегда практичный дизайн. Одним словом, эти кресла не предусмотрены для длительных поездок, в то время как некоторым российским водителям порой приходится проводить за рулём много времени.

Незатейливые российские умы сразу обратили внимание на это неудобство и без лишних размышлений предложили пути решения проблемы.

В нашей стране улучшением своих машин любят заниматься и стар, и млад. Даже "свежие" модели часто подвергаются различным доработкам, а подержанные - и подавно. Тюнингуют что угодно: от небольших изменений в виде установки USB-портов до серьёзных вмешательств в конструкцию, которые подчас граничат с нарушением правил дорожного движения.

В популярных онлайн-магазинах представлено множество аксессуаров для китайских авто, а российские специалисты способны улучшить даже самые сложные детали.

Многие также стали устанавливать кресла от японских и немецких машин, однако практика показала, что это удовольствие не из дешевых, и иногда столичные владельцы были вынуждены ехать за этой услугой в регионы.

Но в итоге россияне придумали более доступные варианты.

Во-первых, мастера начали модифицировать спинку, сохраняя оригинальный каркас и обивку, но изменяя её профиль и добавляя функции, такие как обогрев. Во-вторых, в стандартное сиденье была встроена дополнительная подушка, которая является отдельным компонентом в немецких автомобилях. Ее легко можно купить, покрасить в цвет салона и установить на место без особых сложностей.

Процесс ремонта проходит достаточно быстро и никаким образом не отличим от оригинала, что даёт возможность зарегистрировать машину в ГИБДД и пройти технический осмотр. Стоимость такой модернизации невелика и варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказала о том, что китайские авто дешевеют медленнее других иномарок.