Что ждет автомобили LiXiang в России

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх отмечает, что сейчас Li Auto является в России лидером среди премиальных гибридов. С официальным выходом главными преимуществами этих машин станут гарантия от производителя, отсутствие проблем с запчастями и качественный сервис, что повысит привлекательность бренда. При этом официальный статус может отразиться на стоимости автомобилей в большую сторону.

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По мнению генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, если официальные LiXiang станут дороже конкурентов, то покупать будут либо конкурентов, либо Lixiang, но привезённые по параллельному импорту. По его словам, в сегменте премиальных китайских гибридных кроссоверов и минивэнов в ближайшие годы развернется настоящая конкурентная борьба. Речь про Li Auto, Voyah, WEY, TANK, Exlantix, Seres Aito, Avatr, Rox.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, что в прошлом году было продано 23 200 автомобилей марки, но показатели текущего года будут скромнее, что видно хотя бы по результатам марта — 679 единиц (в декабре реализация составила 2 тысячи единиц). А вот на 2026 год можно прогнозировать 23-26 тысяч проданных машин — официальный приход бренда в Россию запланирован на конец текущего года.

Руководитель отдела продаж «БорисХоф Вольт» Данил Бычков говорит, что прогнозы по объёму продаж LiXiang оптимистичные хотя бы потому, что у бренда уже высокая лояльность. И те клиенты, которые откладывали покупку из-за «серых» поставок, теперь смогут смело приобрести автомобиль.