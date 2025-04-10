Exeed сократил модельную линейку в России

С сайта премиальной китайской марки пропал дорестайлинговый кроссовер LX, на это обратил внимание портал «Китайские автомобили». В Exeed подтвердили, что стоки старой версии модели закончились и она была снята с продажи. Теперь линейка Exeed представлена четырьмя автомобилями: обновленным LX, который появился в России весной прошлого года, а также VX, RX и TLX.

© Motor.ru

Exeed LX представлен на нашем рынке с 2022 года. Первое время кроссовер можно было купить только в переднеприводной модификации со 147-сильным турбомотором объемом 1,5 литра в связке с вариатором. На тот момент модель, которая по части техники повторяла Chery Tiggo 7, стоила от трех миллионов рублей. Под конец 2022 года гамма пополнилась версией с полным приводом и 150-сильным двигателем 1.6 в связке с «роботом». На тот момент полноприводный Exeed LX стоил от 3,75 миллиона рублей.

Обновленный LX добрался до России весной 2024 года: модель «посвежела» снаружи и внутри, а заодно обзавелась переднеприводной модификацией со связкой 1,6-литрового турбомотора и роботизированной коробки передач. В Китае же существует и топовая версия с двигателем 2.0 на 249 сил. К нам же такой вариант не поставляют.

По состоянию на сегодняшний день единственный оставшийся в локальной модельной линейке LX стоит 2,89-3,85 миллиона рублей в зависимости от модификации и уровня оснащения. Этот кроссовер по итогам 2024 года стал драйвером продаж Exeed в России: россияне приобрели 12 793 таких машины (данные «Автостат Инфо»).