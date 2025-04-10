ГИБДД усиливает проверки авто старше десяти лет

Старым машинам не скрыться: ГИБДД усиливает проверки авто старше 10 лет
Госавтоинспекция заявила об ужесточении контроля над техническим состоянием машин, возраст которых превышает десять лет. Согласно имеющейся информации, особое значение будет придаваться исправности тормозов, включая проверку степени износа колодок и дисков, наличию утечек рабочих жидкостей, функционированию рулевого управления и исправности всех световых приборов.
Указанное усиление мер связано с заметным ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей вторичного рынка. Статистические данные свидетельствуют о том, что технические неисправности таких авто зачастую являются катализатором серьезных аварий.
В случае обнаружения неисправностей владельцам возрастных автомобилей будут грозить серьезные санкции. Инспекторы имеют право наложить штраф, сумма которого может колебаться в пределах от 500 до 5000 рублей, в зависимости от степени серьезности нарушения.
При выявлении значительных проблем автомобиль может быть направлен на внеплановый техосмотр. В особо серьезных ситуациях, когда автомобиль представляет прямую угрозу безопасности на дороге, возможна процедура принудительного снятия его с регистрационного учета.
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