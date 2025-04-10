Почему в РФ перестали покупать новые авто

Российский авторынок по итогам первого квартала показал снижение, и одна из причин, по которой не продаются автомобили, - синдром "ждуна". Это люди, которые ждут возвращения в РФ автобренды, покинувшие страну из-за санкций.

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"Можно считать, что вот этих "ждунов" треть от всех автомобилистов в России", - заявил в беседе с газетой "Взгляд" партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

По мнению эксперта, когда эти "ждуны" выстрелят, что рано или поздно случится, то рынок начнёт восстанавливаться.

Также в числе причин, по которым россияне откладывают покупку нового авто, Моржаретто назвал отсутствие финансовой возможности, удовлетворенность нынешним транспортным средством, а также высокие ставки по депозитам в банках - вместо покупки авто россияне открывают вклады.

Другими проблемами российского авторынка являются плохое качество китайских авто и резко возросшее количество угонов.