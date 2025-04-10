Чем вызван рост угонов китайских машин

Автомобильный эксперт Алексей Кованов полагает, что из-за высокой стоимости новых запчастей увеличились угоны популярных в России китайских автомобилей.

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Как заявил Кованов в беседе с Aif.ru, иной раз автовладельцы предпочитают приобретать подержанные комплектующие вместо новых, не задумываясь об их происхождении.

По словам эксперта, новая фара на отечественную Lada Vesta NG обойдётся в 28 тысяч рублей, в то время как на популярный китайский кроссовер Jaecoo J8 - в 170 тысяч рублей. Стоимость бампера на Lada Vesta составляет 12 тысяч рублей, а на китайский вседорожник - 90 тысяч рублей.

Многие водители привыкли к тому, что замена поврежденных деталей при небольших ДТП не требует больших расходов, однако с 2022 года ситуация изменилась: в стране появилось множество машин из Поднебесной, комплектующие для которых доступны, но цены на них "кусаются".

В связи с этим их обладатели редко обращаются к официальным дилерам, предпочитая искать детали на разборках. При этом мало кто задумывается, с чего они сняты и какова судьба доноров. Специалист уверен, что если спрос на подержанные детали растёт, то предприимчивые продавцы могут приобретать машинокомплекты у сомнительных личностей.

Ситуация с "корейцами" аналогична: цены на них слишком высоки, так как в 2023 году Корея ввела запрет на экспорт автозапчастей в Россию, напомнил он.

Оригинальные детали можно приобрести только через Казахстан, где они собираются и продаются. Например, новый бампер для Kia Sportage в полной комплектации обойдётся в 140 тысяч рублей, предупредил Кованов. Конечно, бывшие в употреблении запчасти будут стоить дешевле, однако времена, когда детали для корейских машин стоили дешево, прошли. Сейчас их обслуживание и ремонт также становятся весьма накладным.

По словам эксперта, дешевле всего на данный момент содержать и ремонтировать отечественные автомобили, такие как Lada и УАЗ. К тому же, теоретически вероятность угона российского автомобиля ниже, хотя, как считает Кованов, и такие машины могут представлять интерес для угонщиков.

Согласно статистике страховых компаний, в России чаще всего угоняют китайские автомобили, среди которых лидируют Chery и Haval. Также преступники интересуются корейскими Hyundai и Kia.

Ранее "РГ" рассказала о том, что количество угонов в стране после Нового года увеличилось в 1,5 раза.