Чем китайская сборка машин отличается от любой другой

В Китае выпускается большое количество моделей, которые до санкций поставлялись к нам из других стран или производились непосредственно в России. Пока ушедшие сокрушаются и грезят о возвращении китайские производители зарабатывают деньги и репутацию. Один из вопросов, который волнует российских автолюбителей: чем китайская сборка отличается от корейской, японской и любой другой.

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Ответ на него на примере "корейцев" дал в беседе с "Автовзглядом" Даниил Трегубенко, директор гатчинского СТО "Кореана":

"Если говорить о качестве корейских автомобилей разной сборки, то оно практически не отличается. Скорее, разница есть в комплектациях, которые не были представлены на российском рынке. Например, на "корейцах", ввезенных параллельным импортом, могут стоять более мощные двигатели, которые не поставлялись на российский рынок из-за повышенного налогообложения".

Ранее "РГ" рассказывала, как и почему российский владельцы "китайцев" переделывают свои авто.