В России массово закрываются китайские автосалоны. Что с ними происходит?

Российский рынок автодилеров в начале 2025 года столкнулся с ощутимым спадом. Согласно исследованию, проведенному компанией «Газпромбанк Автолизинг», за первые три месяца текущего года закрылись 213 автосалонов китайских брендов.

Отмечается, что это более чем втрое превышает аналогичный показатель за тот же период 2024 года, когда было закрыто 67 таких точек. Более того, текущее число уже обогнало общий объем закрытий за весь 2023 год, в течение которого с рынка ушли 187 китайских автосалонов.

Лидером по числу закрытых точек стал бренд Bestune, потерявший сразу 26 автосалонов. На втором месте оказался Kaiyi, закрывший 20 дилерских центров, за ним следует DFM, который сократил свою сеть на 16 точек. Впервые в десятку брендов с наибольшими потерями вошли такие известные компании, как Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Аналитики отмечают, что такое резкое сокращение числа дилеров объясняется в первую очередь потерей инвесторов и снижением рентабельности бизнеса.

Почему в РФ перестали покупать новые авто

Эксперты прогнозируют, что если тенденция не изменится во втором квартале, 2025 год может стать рекордным по числу закрытий автосалонов китайских брендов. Более того, общее количество точек авторитейла в стране может опуститься ниже важного уровня в 4 000.

Тем не менее, несмотря на массовые закрытия, на российском рынке все еще сохраняются сильные позиции у нескольких крупных китайских брендов. Chery удерживает лидерство по количеству работающих салонов — 206. За ней следуют Changan с 200 точками и марка Geely, имеющая 199 автосалонов. Однако не все бренды демонстрируют стабильность: сеть Jetour за квартал сократилась на 6 процентов, с 154 до 145 точек, Exeed и JAC потеряли по 2 процентов от общего числа салонов, сократившись до 113 и 103 соответственно.

При этом некоторые марки, напротив, демонстрируют рост. Например, Haval увеличил число дилерских центров с 75 до 80, а GAC сохранил стабильные 94 точки. Также положительную динамику показал бренд KGM, открывший сразу 24 новых салона — это самый высокий показатель за квартал среди всех китайских производителей.

Как отметил директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин, из 274 автосалонов, прекративших работу в первом квартале 2025 года, 213 приходятся именно на китайские марки. Это почти половина всех закрытий на рынке, а также более чем в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом новых салонов китайских брендов было открыто только 124 — вдвое меньше, чем за тот же период 2024 года, когда стартовал 241 шоурум.

Таким образом, общее количество китайских дилерских центров в России снизилось на 87 и составило 2,7 тысяч точек к концу марта.

В России отреагировали на закрытие более 200 китайских автосалонов

Ситуацию на рынке прокомментировала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта группы компаний «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша. В беседе с «Российской газетой» она подчеркнула, что поводов для паники нет, несмотря на волну закрытий.

"Дилерские центры закрываются и будут дальше закрываться, но переживать не нужно, поскольку рынок адаптируется под нынешние условия. Падение спроса коснулось в основном монобрендовых салонов, так как именно они испытывают дефицит клиентов."Анастасия Байбароша руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта группы компаний «Альфа-Лизинг»

Многие из них продолжают держать полный склад машин, но покупательская активность резко снизилась, добавила она. По словам Байбароши, это привело к значительным скидкам на автомобили китайского производства — в некоторых случаях дисконты доходят до двух миллионов рублей. Причиной она назвала то, что дилеры стремятся срочно распродать остатки, чтобы освободить оборотные средства для покрытия долгов, арендных платежей и зарплат сотрудников. Особенно сложная ситуация наблюдается у салонов, завозивших машины по схеме параллельного импорта для юридических лиц, поскольку после ужесточения правил такой бизнес стал убыточным.

Эксперт добавила, что больше всего салонов закрывается в малых и средних городах, где уровень доходов населения ниже, чем в мегаполисах. Там ограничена инфраструктура такси, отсутствует развитый каршеринг, а крупный бизнес, способный поддерживать спрос, сконцентрирован преимущественно в столицах.

Байбароша также отметила, что сейчас дилерам выгоднее держать мультибрендовые центры. Такой формат позволяет охватить большее количество клиентов и быстрее адаптироваться к изменяющемуся спросу.

Ситуация с продажами новых автомобилей в России продолжает ухудшаться

Как ранее сообщила Ассоциация европейского бизнеса, в марте 2025 года объем реализации легковых и легких коммерческих авто сократился на 45 процентов по сравнению с мартом 2024-го, составив 83,1 тысячи единиц. Всего за первый квартал было продано 254 069 автомобилей, что на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Причин падения несколько. Среди ключевых факторов аналитики выделяют повышение утилизационного сбора, подорожание новых машин и жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка, удерживающего ключевую ставку на уровне 21 процент годовых. При таких условиях оформление автокредита становится крайне невыгодным для большинства россиян.

Кроме того, у россиян растет количество вопросов к качеству китайских автомобилей. Некоторые модели, едва появившись на рынке, уже демонстрируют серьезные проблемы: от преждевременной коррозии кузова в первую же непогоду до поломок двигателей и вариаторов. Иногда авто просто распадается на части, а в другом случае при ДТП кресла машины буквально «превратились в желе».